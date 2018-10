La résidente de Sudbury est coprésentatrice, avec une professeure de l’Université Western de London, Dr Constance Mackenzie, au North American Congress of Clinical Toxicology, qui se déroule à Chicago.

À partir des années 1940 jusqu'à la fin des années 1970, les travailleurs des mines d'or et d'uranium en Ontario et ailleurs au Canada devaient inhaler une poussière d'aluminium appelée poudre McIntyre afin de se protéger contre la silicose, une maladie pulmonaire. Ce fut le cas par exemple dans les mines d'or de la région de Timmins et d'uranium à Elliot Lake.

Plusieurs mineurs qui ont été exposés à cette poudre souffrent cependant de problèmes neurologiques. Le père de Mme Martell, Jim Hobbs, un ancien mineur à Elliot Lake, est décédé l’an dernier à l’âge de 76 ans alors qu’il était atteint de la maladie de Parkinson.

Un contenant de poudre McIntyre Photo : Radio-Canada/CBC News

Janice Martell a créé le McIntyre Powder Project en 2015. Il s’agit d’un registre sur lequel les mineurs exposés à la poudre d’aluminium peuvent s'inscrire et documenter leurs problèmes de santé. Le registre compte jusqu’à maintenant près de 500 noms.

J’espère que nous pourrons nous connecter avec des toxicologues souhaitant faire du travail sur ce sujet. Janice Martell, McIntyre Powder Project

Mme Martell travaille maintenant pour l’organisme Occupational Health Clinics for Ontario Workers (OHCOW) à Sudbury pour documenter les problèmes de santé de mineurs et trouver un lien avec l’inhalation de poussières.

Elle veut aussi obtenir des dédommagements pour les travailleurs miniers touchés et des changements dans les politiques de demandes d’indemnisation de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

L’événement à Chicago est la plus importante conférence de toxicologie au monde.

Il y aura aussi une autre présentation canadienne sur l’empoisonnement au mercure dont souffrent des membres de la Première Nation de Grassy Narrows.