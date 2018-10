Un texte de Catherine Poisson

Après le succès monstre du premier événement, le concept de l'Effroyable soirée a été revu et amplifié, explique l'agente de développement à la Ville de Matane, Mélissa Séguin.

Elle rappelle que l'an dernier, un effroyable défilé menait à une maison hantée. Plus de 2000 personnes s'y sont présentées, si bien qu'une longue file d'attente s'est formée devant la maison hantée et en a découragé certains.

Cette année, la Ville propose plutôt un circuit libre de 13 plateaux animés, dont deux sites intérieurs.

On teste le faux sang! Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Un portail des morts va s'ouvrir dans le parc du presbytère à 18h30, d'où vont sortir plus d'une centaine de figurants. Des zombies, des vampires, des clowns vont envahir la ville , précise Mme Séguin.

Il y a des choses plus conviviales, d'autres plus effrayantes. On veut que les gens en aient pour leur argent, même si c'est gratuit! Mélissa Séguin, agente de développement par intérim à la Ville de Matane

L'étudiante en tourisme au Cégep de Matane, Rachel Guglielmi, a contribué à l'organisation de la soirée, en plus de compter parmi les figurants qui auront la tâche d'effrayer le public.

En ce moment, on fait les cadavres, on prépare le sang, on prépare les salles avec les toiles d'araignées, tout ce qui va faire en sorte que l'événement soit super , explique-t-elle.

Sans dévoiler la surprise, l'étudiante incarnera un personnage de film d'horreur bien connu.

Je serai au plateau militaire où toute une ambiance effrayante sera mise en place. Je vous laisse venir me découvrir , lance Rachel.

Deux figurants s'apprêtent à être transformés en zombies. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

En plus des étudiants en tourisme, les figurants qui défileront samedi soir proviennent de la polyvalente de Matane, de l'école de ballet et du club Acromat, des maisons de jeunes de Matane et des Méchins. De nombreux citoyens se sont également portés bénévoles pour le plaisir de faire peur.

Mélissa Séguin s'attend à ce que l'événement attire au moins autant de personnes que l'an dernier.