Marie-Hélène Voyer enseigne la littérature au Cégep de Rimouski. Elle a récemment publié Expo habitat, son premier recueil de poésie, aux Éditions La Peuplade. Titulaire d’un doctorat en études littéraires de l’Université Laval, elle prépare un essai sur la poétique de l’espace incertain dans les romans français et québécois contemporains (à paraître aux Éditions Nota Bene à l’hiver 2019).

Les premières lignes de Mouron des champs

FLEUR PREMIÈRE



Ma mère caressait mon front chaque soir. Elle me disait Nous sommes faites de si peu. Nous sommes faites de choses arrachées. De soustractions. De prénoms déchirés. Nos déroutes ont leurs propres lois. Quand nos joies se noient, nous veillons leur corps un peu. Nous leur dressons des ossuaires fragiles, puis nous les oublions. Ma mère me bordait d’infinies précautions. Elle me disait Il n’y a rien à faire devant ma mort résolue. Choisis mon urne infime. Refuse les oraisons orgueilleuses. Dresse pour moi un mausolée de nylon. Cueille le mouron des champs. Quand les fleurs embaumeront la viande mûre, jette-les aux chiens.