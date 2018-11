Marilou Villeneuve-Last est née en 1981 à Montréal. Elle a passé son enfance et son adolescence dans les Laurentides. Après un bref retour dans sa ville natale pour ses études collégiales, Marilou a poursuivi ses études à l’Université Laval. C’est durant cette période qu’elle a décidé de joindre la Première réserve des Forces armées canadiennes en tant qu’administratrice des ressources humaines, tout en achevant un baccalauréat en études littéraires spécialisé en littératures françaises et québécoises. C’est durant son service militaire que Marilou s’est trouvé une passion pour la photographie. Elle est retournée aux études pour faire un baccalauréat en arts multidisciplinaires (création littéraire, photographie, profil entrepreneurial). En 2017, après 14 ans de services au sein de la Première réserve, Marilou a fait le saut à la Force régulière en tant que technicienne en imagerie au sein de la Marine royale canadienne. Marilou est mère d’un beau petit garçon nommé Victor et partage sa vie avec son conjoint, Francis.

Les premières lignes de Mater

Cervelle de moineau

Je sens tes ailes battre

Picossant les parois

De mon ventre

Tous bords tous côtés

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ce texte sur la maternité assumée avec joie et humour peut être considéré comme une longue berceuse pour ses strophes et ses vers assez courts. Le fait le plus remarquable sur le plan poétique est cette tentative de mimer le babil enfantin. Une musique se joue en sourdine dans ces figures phoniques. Même s’il n’est pas encore né, l’enfant est déjà sujet pour la mère qui parfois adopte son point de vue. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018

