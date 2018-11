Rémi Tremblay est né en 1971. Après avoir vociféré ses premiers textes dans un groupe métal, il a participé à la joyeuse aventure de la revue de poésie anticonformiste Steak Haché et lu ses poèmes ici et là. Son premier recueil a été publié à compte d'auteur, et le deuxième, aux éditions Le Temps volé. Fils des Hauteurs est un exercice de mémoire déformant où il revisite certains souvenirs de sa petite enfance dans mon village natal.

Les premières lignes de Fils des Hauteurs

La maison est petite et son village, qu’on a tenté de suspendre aux nuages, est désormais soumis aux chardons et à la mousse. La violence, rapportée de l’hôtel jusque derrière les épais rideaux des chambres à coucher, n’ombrage pas encore la joie des enfants qui strient cours et champs. Les mots qui s’échappent des mâchoires rouillées des pères vivront plus longtemps que maints fils de fermiers, de forgerons.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Pour son style singulier, son récit campé, ouvert, porteur, sa poésie difficile qui berce les douleurs, pour l'enfance déployée dans sa violence et ses petites fragilités. Il y a ici une voix forte qui donne envie d'en lire beaucoup plus. »

Vanessa Bell, membre du comité de sélection 2018

