L'Association nationale des camionneurs artisans a consulté ses membres à ce sujet samedi à Dolbeau-Mistassini.

Plusieurs camionneurs forestiers du Lac-Saint-Jean ont avoué avoir d’importants problèmes financiers, précise le directeur général de l'Association, Gaétan Légaré.

C’est vraiment la situation financière et mentale des transporteurs qui ressort de tout ce qu’on entend aujourd’hui. Gaétan Légaré, directeur général de l'Association

Selon l'Association, les travailleurs ne seraient pas payés pour les heures réelles de transport effectué. Gaétan Légaré se dit préoccupé par la situation.

La situation est beaucoup plus grave qu’on croyait et pour nous il n’était pas question de faire des arrêts de travail pour ne pas mettre de bons emplois en péril, mais là on est rendu à une autre étape.

Même s'ils écartent la grève, les camionneurs artisans veulent établir un plan d'action afin d'améliorer leur rémunération.

Des ententes sont déjà intervenues ailleurs au Québec entre les entreprises et les transporteurs.

