Née en 1938, Julie Stanton a été femme au foyer avec quatre enfants dans une première vie, puis journaliste indépendante. Elle a collaboré notamment au journal Le Devoir après des études en communications et journalisme, entreprises alors au pas de course à l'Université Laval. Elle s'est mise à l'écriture de la poésie au début de la quarantaine, à la suite de son divorce, poussée par la révolte contre un système de justice qui jugeait, à l'époque, le comportement des hommes et des femmes en appliquant deux poids, deux mesures. Depuis, outre un récit et deux romans, elle a publié une dizaine de titres en poésie, dont Requiem pour rêves assassinés : hommage à Pablo Neruda, finaliste en 2005 aux prix Alain-Grandbois de l'Académie des lettres du Québec, et Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux, finaliste en 2014 au Prix littéraire du Gouverneur général. Son dernier livre, Le bonheur cet illusionniste, a été publié en 2017 aux Écrits des Forges.

Les premières lignes d'Éblouissantes apocalypses

Ils aiment la Mort, ces généraux tatoués d’aigles d’or sur la poitrine, ces guerriers aux sabres ciselés de sang, ces kamikazes aux poches pleines de bombes, ces conquérants du nucléaire avec du gaz sarin en guise d’éclaireur.



Quand? Où? Qui en premier?

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ce poème qui mélange prose et vers pourrait être intitulé Triomphes de la Mort. Les religions païennes et chrétiennes, la technologie, le profit, le pouvoir, la haine sous toutes ses formes concourent à ces triomphes. Cette accumulation macabre montre que ce texte est ancré dans l’actualité. Ces violences de l’homme contre l’homme et contre la terre font partie de notre quotidien. C’est une méditation sur le mal, sur la guerre, sur ces apocalypses passées ou en attente dans une imminence que l’homme ne contrôle pas toujours. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018

