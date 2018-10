Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Il y avait deux groupes cette fin de semaine , explique Aïman Benkhadra. Il y a avait un groupe plus avancé, un groupe plus débutant. Avec le plus avancé, j'ai pratiqué la stratégie, avec les débutants, plus la technique. Et ce cours-ci, c'est le cours pour tous. On va travailler quelque chose qui va être utile pour tout le monde, peu importe que tu commences ou que tu sois plus avancé, c'est les jeux de jambes.

Aïman Benkhadra en pleine action à Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

On n'est même sanctionné si on frappe trop fort au visage de nos adversaires , dit-il.

Aïman Benkhadra, champion panaméricain et six fois champion canadien de karaté Shotokan Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Le karaté, c'est souvent vu comme quelque chose de très traditionnel, très carré, très droit, très structuré, mais ça peut être le fun. C'est le fun! C'est comme ça que je veux l'amener. Aïman Benkhadra, champion panaméricain de karaté

Le karaté fera son entrée parmi les sports olympiques en 2020. Troisième au Championnat du monde de karaté Shotokan en 2016, Aïman Benkhadra s'entraîne en espérant pouvoir y participer. Son entrée dans le sport n'a pas été de tout repos, confie-t-il.

J'ai vomi à mon premier cours de basket. Je déteste nager. J'ai essayé le judo. Je n'étais pas fait pour le judo à cette époque-là. Donc c'est vraiment sur le karaté que j'ai accroché, vu que c'est un sport un peu plus centré sur soi. Il n'y a pas le contact, tu as la liberté de bouger comme tu veux. Parce que j'étais très gêné comme enfant , raconte-t-il en riant.

C'est d'ailleurs à Sept-Îles que se déroulera cette année la compétition régionale de karaté pour les Jeux du Québec. L'institut de karaté Shotokan de Sept-Îles espère que ce genre d'activité pourra attirer et retenir les karatékas nord-côtiers.