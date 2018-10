La Fédération est parvenue à une entente de principe avec l'Association des propriétaires ambulanciers régionaux ainsi qu'avec la Corporation des services ambulanciers du Québec.

Environ 2000 ambulanciers, répartiteurs médicaux d'urgence et personnel de soutien et de bureau répartis sur l'ensemble du territoire québécois sont visés par l'entente.

La nouvelle convention collective se terminera en 2022, ce qui assurera une paix industrielle sur 7 ans à la demande des syndiqués.

L’entente a fait des gains importants , selon le président de la Fraternité des paramédics Mitis-Rimouski-Neigette, Jérémie Landry.

Elle comprend notamment un régime de retraite assuré entièrement par des prestations déterminées, une cinquième semaine de vacances après 15 ans de service, le remboursement des formations à distance, une bonification pour la retraite progressive et des périodes de repas plus longues.

Les augmentations salariales seront de l’ordre de 1,5 % à 3,2 %, selon l’année de la convention collective. Les deux dernières années de l’entente seront négociées en temps et lieu afin d’assurer une uniformité avec les employés du réseau de la santé, selon le président de la Fraternité des paramédics Mitis-Rimouski-Neigette, Jérémie Landry.

Rappelons que depuis mars 2015, les deux partis ne réussissaient pas à s'entendre sur les modalités forçant ainsi le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale à convoquer une réunion vendredi afin de dénouer l'impasse. On avait une négociatrice au dossier depuis plusieurs mois, mais les négociations n’avançaient pas , explique M. Landry.

On ne sait pas si c’est un changement de gouvernement, mais ça a fait qu’on a eu une convocation du ministère directement à Montréal pour régler ça le plus rapidement possible. Jérémie Landry, président de la Fraternité des paramédics Mitis-Rimouski-Neigette

D’ailleurs, le protocole d’entente de retour au travail sera négocié cette semaine bien que les moyens de pression aient cessé dès la signature de l’entente vendredi, selon le syndicat.

Le président de la Fraternité des paramédics de Matane, Marcel Fortin, a déjà nettoyé ses véhicules d’urgence, enlevant ainsi les traces de gouaches et les autocollants utilisés pendant le conflit de travail.

Marcel Fortin se dit également satisfait de l’entente qui s’est conclue avec plusieurs gains pour les employés.

La nouvelle convention collective couvre plusieurs entreprises de l'Est-du-Québec.

Liste des entreprises touchées

Côte-Nord

Ambulance de Baie-Trinité

Ambulance Manic inc.

Ambulances Côte-Nord

Ambulances Sacré-Coeur inc.

Ambulances Porlier inc.

Paraxion (Sept-Îles)

Services préhospitaliers Basse-Côte-Nord

Îles-de-la-Madeleine

Ambulance Leblanc inc.

Gaspésie

Paraxion (Gaspé)

Service ambulance Percé inc.

Service ambulance de la Baie inc.

Service secours Baie-des-Chaleurs ltée

Bas-Saint-Laurent

Ambulance Chouinard inc.

Coopérative des paramédics du Témiscouata

Ambulances Gilbert inc.

Paraxion (Amqui)

Paraxion (Mont-Joli)

Service Ambulancier Daniel Caron inc.