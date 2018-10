L’Aéroport de Moncton a accueilli un nombre important de passagers en 2017, soit plus de 660 000. Les activités de livraison commerciales ont aussi connu leur meilleure année.

Nos chiffres sont à la hausse ces dernières années et on espère finir l’année avec un beau positif, donc on est très content , indique Julie Pondant, spécialiste des communications à l’Aéroport international Roméo LeBlanc.

L'exposition touristique de samedi était un bon moment pour rappeler que des vols directs sont disponibles pour échapper au froid de février à mai : Cet hiver on a 11 vols hebdomadaires de différentes compagnies aériennes à destination des Caraïbes, de la Floride ou du Mexique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a ces vols qui partent directement de Moncton.

Malgré tout, certains voyageurs critiquent le fait que ces vols ne soient pas offerts à longueur d’année. De son côté, l'aéroport affirme que le volume des voyageurs doit se bâtir pour pouvoir convaincre les compagnies aériennes d’ajouter des vols.

Plus notre communauté en demande, plus les chiffres seront là. ulie Pondant, spécialiste des communications à l’Aéroport international Roméo LeBlanc

L'Aéroport international Roméo-LeBlanc a été bâti pour soutenir un flux d'environ 750 000 passagers par année.

L'administration affirme que ce chiffre pourrait être atteint dans les prochaines années et que des plans sont faits en conséquence pour permettre à l'établissement de continuer à croître.