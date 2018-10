Un texte de Leïla Jolin-Dahel

Elle obtient une bourse de 6 000 $, en plus de la reconnaissance de l'industrie artistique de la province.

L'artiste, qui est aussi travailleuse culturelle et éducatrice, confie être très surprise d'avoir remporté ces honneurs.

La cinéaste Marjorie Beaucage se sent honorée d'avoir remporté le prix d'artiste d'excellence du Conseil des arts de la Saskatchewan. Photo : Mardelle Hansen

« Je ne sais même pas comment j'ai mérité ça!, dit-elle en riant. C'est une reconnaissance du travail que je fais dans la communauté artistique avec mes films et mes histoires. »

Au moment d’apprendre l’heureuse nouvelle, elle se trouvait en compagnie de sa famille et de ses amis. Elle explique qu’elle ne pensait pas du tout être la lauréate du prix, si bien qu’elle n’a même pas écrit de discours de remerciement.

« Je pensais que c’était un autre des artistes, mais c’était moi, et j’ai dit “Oh, mon Dieu!” », relate-t-elle, en ajoutant avoir lu l’un de ses poèmes, dont elle possède une copie sur son téléphone cellulaire, en guise de discours.

La résidente de Duck Lake, au nord de Saskatoon, cumule plus de 30 années d’expérience en films et en vidéos. Âgée de 71 ans, l’artiste se réjouit d’obtenir une telle reconnaissance.

Je me sens vue, écoutée et valorisée dans tout ce que j’essayais de faire durant ma vie artistique. Marjorie Beaucage, cinéaste

Honorée à Toronto

Une présentation en l'honneur de la carrière de Marjorie Beaucage a également eu lieu le week-end dernier au festival de cinéma et d'arts médiatiques autochtone ImagiNATIVE à Toronto.

« Ça, c’était incroyable », s’exclame la cinéaste.

« On a visualisé, on a rêvé qu’un jour notre façon de raconter nos histoires, nos voix, nos larmes seraient sur un écran, selon notre façon de faire les choses. Et c’est arrivé », explique-t-elle.

« Je vois maintenant, 25 ans plus tard, que les jeunes cinéastes sont en train de découvrir nos histoires, de les raconter à notre façon et ça, ça m’a réchauffé le cœur », ajoute-t-elle, à propos de la reconnaissance qu’elle a obtenue à Toronto.

Marjorie Beaucage travaille actuellement sur sa biographie et sur la rédaction de poèmes. Elle compte en faire une production artistique, mais ignore pour le moment quelle forme elle prendra.