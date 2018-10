C’est en 1995 qu'est né ce qui s’appelait alors le River City Collector’s Expo. Il ne s’agissait au début que d’une foire pour les amateurs avertis. On pouvait y échanger des bandes dessinées, des figurines et autres jouets ou encore des cartes à collectionner.

Mais avec l’essor de la culture populaire dans les grands médias et au cinéma, les superhéros et les personnages de manga sont sortis des cercles de connaisseurs pour toucher un public beaucoup plus large ces dernières années.

Philippe Laplante est venu cette année avec deux amis, Eli Serada et Will Bertazzo. « Ça fait à peu près cinq ou six ans que je viens au Comic Con et c’est toujours quelque chose de très chouette pour moi », explique-t-il.

Il apprécie l’ambiance amicale de ce rassemblement. « J’aime voir la communauté de tous les fans et les amis de Winnipeg qui viennent ensemble pour fêter ce qu’ils aiment », souligne Philippe Laplante.

Les passionnés de bande dessinée et de cinéma se retrouvent au Comic Con pour partager leur passion. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

L’une des grandes attractions de ce genre d’évènement reste le Cosplay, soit l’art de créer un costume pour se mettre dans la peau de son héros préféré.

Eli Serada a ainsi l’habitude de venir avec ses amis pour participer au concours de costumes. « On fabrique nos propres costumes, puis on fait des petites pièces de théâtre pour essayer de gagner des prix », précise-t-il.

Les lots à gagner peuvent être très variés. « Ça peut être de l’argent, 200 $ pour la personne qui gagne le plus grand prix. Des fois, c’est un trophée, parfois des plaques, des livres, ou des éléments qui peuvent être utilisés pour améliorer le costume », explique Eli Serada.

Will Bertazzo, Eli Serada et Philippe Laplante aiment se retrouver au Comic Con chaque année. Photo : Radio-Canada/Caroline Touchette

Mais ceux qui ne sont pas très manuels peuvent toujours parcourir les nombreux étals des marchands ou encore rencontrer leurs idoles.

« Une fois, j’ai rencontré l’acteur d’un de mes films préférés, Nightmare Before Christmas. Il a joué Jack Skellington. J’ai pu avoir une photo signée de sa main. J’étais très content, c’était la première fois que je rencontrais un acteur », se souvient Will Bertazzo.

Philippe Laplante et ses amis insistent sur l’ouverture d’esprit de la communauté du Comic Con. Ils espèrent que de nombreuses personnes continuent à participer à l’évènement.