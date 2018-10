« Incapable, incapable », ont scandé les manifestants sous les fenêtres de la mairie, en brandissant des morceaux de filet en plastique orange que les services de la voirie placent régulièrement autour des plus gros trous dans les rues.

À l'appel d'un groupe Facebook, dont le cri de ralliement « Roma dice basta » (Rome dit ça suffit) s'est répandu ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, les manifestants protestaient contre ces trous, mais aussi contre les poubelles jonchant les rues, le chaos des transports en commun, le fréquent état d'abandon des espaces verts...

En 2016, Mme Raggi, candidate du Mouvement 5 étoiles (M5S, populiste) a été élue avec 67 % des voix au second tour, dans un mouvement de rejet des administrations précédentes, de droite comme de gauche, qui n'ont pas su gérer une ville surendettée et réputée ingouvernable.

Première femme à devenir mairesse de Rome, Mme Raggi a expliqué qu'elle avait besoin de plus de temps pour résoudre la multitude de problèmes qui touchent la cité, tout en affirmant avoir déjà accompli de nombreux progrès.

Des sangliers en ville

Entre 5000 et 8000 personnes ont participé à la manifestation de samedi, selon les organisateurs.

« Je suis content qu'il y ait autant de monde, on n'en peut plus de l'inertie. Mais il y a beaucoup de confusion, je ne vois pas comment on peut avancer », a lancé Giancarlo, 23 ans, étudiant en mathématiques.

« Il faut renvoyer cette dame chez elle et trouver quelqu'un qui ne soit pas là seulement pour faire de beaux sourires aux photographes », a ajouté Cecilia Todeschini, retraitée de 75 ans venue avec une pancarte proclamant : « Les rats, les moustiques et les sangliers de Rome lui disent merci. Les citoyens non! »

Une vidéo diffusée récemment montrait une famille de sangliers fouillant un sac de détritus dans une rue de la ville.

Une photo d'archives datant du 6 janvier dernier, montrant un passant qui regarde un tas d'ordures dans un marché public dans le centre-ville de Rome. Photo : AFP/Getty Images/Alberto Pizzoli

Rome a récemment dû faire face à une grève des entreprises de collecte des ordures ménagères, laissant de nombreuses poubelles débordant de déchets, tandis que les axes de circulation sont constellés de nids de poule et que les transports publics se retrouvent dans un état de crise permanente.

Plus de 20 autobus ont pris feu dans les rues de la ville depuis le début de l'année en raison d'un manque d'entretien mécanique.

La découverte récente du cadavre d'une adolescente de 16 ans, dans un immeuble abandonné servant de squat à des trafiquants de drogue, a cristallisé les inquiétudes de la population face à la capacité de l'équipe municipale d'assurer le maintien de l'ordre.