Danielle Robitaille est architecte. Sa pratique artistique oscille entre les arts visuels et la poésie. Après avoir terminé un certificat en arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal, elle commence cet automne une maîtrise en arts visuels et médiatiques. Ce sera l’occasion d’inscrire de nouveau des mots sur des tableaux et de chercher dans ses poèmes de nouvelles façons de nommer la couleur des jours et ce qui les habite.

Les premières lignes de L’île pourpre

arrivée je

pour ne pas y être

venue je ne suis pas

pour fuir

surtout partie



soustraite

ton absence fulgurante

hâte j’arrive ici

lune de pierre île

pourpre crevassée d’ocres

ternes de lave fumante

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ciselage amusant du vers court qui entraîne le lecteur dans une gymnastique rythmée, une rondade expressive. L’achoppement de la syntaxe s’arrime bien au registre langagier, qui est cohérent et maintenu tout au long du poème grâce à une recherche lexicale soignée. Le "je" met à profit les éléments du texte qui baignent dans un univers minéral, aérien et sensible, tandis que les verbes au présent installent une tension palpable. Un poème envoûtant et original qui démontre déjà tout son potentiel. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.