Marie Rainville est née en 1961. Après son secondaire, elle a voyagé à travers le Canada et travaillé ici et là dans les fermes fruitières biologiques. À son retour, elle a passé 10 ans dans la région de Lanaudière, en totale harmonie avec la nature, à apprendre ses secrets. Elle a rencontré le père de ses enfants qui, six ans plus tard, est décédé. Elle a alors tout laissé tomber pour prendre soin de ses fils. Il y a cinq ans, elle a fondé sa compagnie dans le domaine des champignons sauvages. Durant toutes ces années, elle a écrit sans jamais publier quoi que ce soit.

Les premières lignes de Symbiose

Une explosion. Blanche. Soudaine.

Une déflagration de spores fertilisant le ciel.

Je nais.

Mon premier cri.

Je suis.

Mes premiers frissons.

J'existe.

Ma première peur.

Je vis.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Petite épopée naturaliste. L’auteure rappelle la puissance destructrice de l’homme, mais aussi le pouvoir de régénération de la nature. Le titre, qui signifie littéralement : "la vie avec", souligne l’unité du vivant. Texte remarquable par la métaphore filée qui lui donne cohérence et unité : le végétal est un être vivant. C’est cette métaphore qui autorise la prise la parole à la première personne de cet être, à la fois acteur et témoin de ce court récit dramatique. Il y a quelque chose de féerique, de merveilleux dans cette aventure de la vie. La nature, qui fait toujours bien les choses, est ici la fée marraine, la fée protectrice. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018

