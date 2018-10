Un texte de Catherine Poisson, d'après une entrevue réalisée par Maude Rivard

Sans surprise, les pêches sont encore le principal moteur économique de la communauté micmaque de Listuguj, mais les choses commencent à changer, selon le chef de la communauté, Darcy Gray. On espère développer d'autres secteurs d'économie , affirme-t-il.

Par exemple, l'industrie du cannabis, maintenant légal au Canada, procure déjà des dividendes à la communauté de Listuguj puisque les Micmacs ont investi trois millions de dollars dans l'entreprise Zenabis, qui produit du cannabis à Atholville au Nouveau-Brunswick.

Avec Zenabis, on espère avoir plusieurs opportunités dans le futur pour se tailler une place là-dedans , avance M. Gray.

La communauté est également en discussion avec la municipalité de Pointe-à-la-Croix quant à la réalisation de trois projets liés au tourisme.

Nous avons plusieurs projets où on pourrait travailler ensemble pour améliorer les relations et créer un réseau entre nos deux communautés, c'est vraiment un moment intéressant , explique le chef de Listuguj, sans toutefois donner plus de détails sur les projets en question.

La collaboration entre les municipalités et la communauté de Listuguj s'améliore à chaque jour, à chaque semaine. Darcy Gray, chef de la communauté micmaque de Listuguj