Un texte de Myriam Eddahia

L’univers des jeux vidéo attire des milliers d’amateurs que ce soit des joueurs professionnels qui participent aux compétitions ou encore ceux qui aiment jouer le rôle de personnages de jeux vidéo en se costumant.

La culture du gaming c'est vraiment une communauté. Les compétiteurs, les artistes, les programmeurs, les cosplayers et les amateurs de jeux vidéo sont tous unis sous un même toit. Jason Lépine, directeur des opérations de EGLX

2e journée du « Salon des amateurs de jeux en direct » (EGLX) au Palais des congrès du Toronto métropolitain du 26 au 28 octobre.



C'est aussi le tournoi de qualifications des Jeux mondiaux de sports électroniques (WESG) et la compétition de la Coupe du Canada (Canada Cup). #icito pic.twitter.com/ZumcKiQfR0 — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) October 27, 2018

De 20 000 à 30 000 participants sont attendus pour cet événement cette année, un record selon Jason Lépine, l'un des organisateurs.

L'an dernier, environ 24 000 participants étaient présents, note-t-il.

On est à capacité cette année. Nous allons avoir besoin de plus d'espace l'année prochaine pour attirer encore plus de visiteurs , dit-il.

Plusieurs nouveautés

Cette année, le tournoi de qualifications des Jeux mondiaux de sports électroniques (WESG) et la compétition de la Coupe du Canada (Canada Cup) sont présentés en direct devant public, une première.

Dans le cas des Jeux mondiaux de sports électroniques (WESG), plusieurs équipes canadiennes s'affrontent dans l'objectif de se qualifier pour représenter le Canada à la grande finale en mars prochain.

Les jeux vidéos DOTA 2, Pro Evolution Soccer 2019, Vainglory et Counter-Strike : Global Offensive y sont notamment joués.

C'est un sport. Les principes sont là. Tu dois pratiquer, tu peux faire des erreurs. Tu dois peaufiner tes talents. Ce sont les petites erreurs qui font la différence comme dans les sports. Cedric Perreault, joueur semi-professionnel de l'équipe des Grizzlys

Ces équipes, dont celles de Cedric Perreault, pourraient gagner des millions de dollars s'ils réussissent à se qualifier cette fin de semaine pour la grande finale, qui aura lieu en mars 2019, en Chine.

Cedric Perrault joue de façon compétitive depuis deux ans. Photo : Radio-Canada

La meilleure partie, c'est vraiment le stress que tu ressens quand tu es sur la scène , dit Cedric Perrault, 18 ans, qui pratique son sport au moins 20 heures par semaine.

En tout, ce tournoi mondial accueille plus de 65 000 concurrents provenant de plus de 190 pays différents.

Sara Fillion, une costumédienne, avoue être impressionnée pour sa première visite à l'événement.

Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. C'est vraiment un événement qui est pour tout le monde. Peu importe l'âge, le genre, ou d'où tu viens , dit-elle.

Selon Sara Fillion, les événements comme celui-ci rassemblent une communauté dispersée à travers le monde. Photo : Radio-Canada

La culture du gaming veut dire beaucoup de choses différentes pour différentes personnes. Pour certains c'est plus une manière de s'exprimer artistiquement, pour d'autres c'est une manière de relaxer, mais tout le monde qui joue peut se rassembler autour d'un intérêt en commun , souligne Sara Fillion.

Nintendo s’est joint à l’événement encore une fois cette année, permettant aux participants de tester la nouvelle console Nintendo Switch. Les amateurs de jeux vidéos pouvaient aussi voir pour la première fois au Canada le jeu Super Smash Bros. Ultimate, qui sera en vente au mois de décembre.

Le populaire jeu Fortnite a aussi fait son apparition à l'événement dans le cadre d'un mini-tournoi entre 50 participants. Des prix comme des claviers et des souris d'ordinateur sont remis aux gagnants.

Pour les nostalgiques, 25 jeux d'arcades des années 80 sont mis à la disposition des participants gratuitement.

Jason Lépine est confiant que EGLX continuera de grandir avec la popularité croissante des sports électroniques. Photo : Radio-Canada

En plus des compétitions, les amateurs peuvent acheter des oeuvres artistiques inspirées de jeux vidéo et participer à des ateliers avec des développeurs pour en savoir plus sur l’industrie.

Et les organisateurs voient encore plus grand pour l'année prochaine.

Ils tenteront de trouver une salle qui accueillera encore plus de collaborateurs et de visiteurs.

Selon Jason Lépine, PlayStation serait un des partenaires qui pourrait s'attacher à l'événement dès l'année prochaine.

L'Enthusiast Gaming Live Expo (EGLX) a lieu au Palais des congrès de Toronto du 26 au 28 octobre.