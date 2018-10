Les citoyens étaient invités à prendre part à l'événement portes ouvertes samedi.

L'édifice a subi d'importants travaux de rénovation depuis l'été, dont les coûts sont évalués à près de 30 000 $.

Elle était très désuète, elle avait un peu besoin d'amour, on avait besoin de la revamper, de la rendre plus actuelle et on voulait aussi en faire un lieu culturel alors on a installé un espace, des tables, des chaises. Ça va être utilisé par les groupes scolaires, les élèves vont pouvoir venir travailler à la bibliothèque , explique l'agente culturelle de Macamic, Linda Morin.

Elle affirme que l'objectif est aussi d'augmenter le nombre de personnes qui fréquentent l'endroit.