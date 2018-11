Denis Payette dit qu'il est « un peintre qui écrit, mais aspire de plus en plus à devenir un poète qui peint ». Après avoir obtenu une maîtrise en littérature française, il quitte Québec pour Montréal, où il enseigne la littérature pendant 30 ans. À ce jour, il a publié quatre recueils de poèmes : Sinon pour forêt le silence (Écrits des Forges, 1998), Un goût de vanille et d’infini (Vermillon, 2005), Les animaux tristes (Vermillon, 2008) ainsi que Les étranges ondulations du calme (Vermillon, 2011). Aujourd’hui retraité, il se consacre entièrement à l’écriture.

Les premières lignes de Suite pour violoncelle, hautbois et poissons rouges

Hôtel Melancholia



J’ai toujours aimé la pluie

le vent

les fougères et les ancolies

les ciels d’orages et les fantômes de la Nuit



assise au pied du lit

malade et amaigrie

l’œil hagard

la Mélancolie m’épie

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ces poèmes constituent un ensemble de tableaux où s’entrelacent lyrisme et réflexions. Le premier est remarquable par la prégnance de la voyelle I. Mais ici, cette voyelle n’a pas l’éclat de la couleur rouge que lui attribue Rimbaud dans son sonnet intitulé Voyelles (I, pourpres, sang craché, rires des lèvres belles…). Elle connote plutôt cette douce tristesse qu’est la mélancolie. On pourrait parler d’une symphonie en I mineur, une sorte d’écho du spleen romantique, évoqué notamment à travers le mot nuit (en majuscule). L’allusion à Apollinaire, qui aima tant l’automne, renforce cette impression. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.