Environ 25 employés du gouvernement fédéral prenaient part à la manifestation. Ceux-ci ont interpellé le nouveau député conservateur Richard Martel pour dénoncer les problèmes persistants qu'ils vivent depuis 2016.

Certaines personnes présentes à la manifestation arboraient d'ailleurs sur leur chandail les montants que le gouvernement leur doit toujours.

Selon l'Alliance de la fonction publique, près de 200 000 fonctionnaires fédéraux canadiens ont encore des problèmes de paye.

Le président du conseil régional de l'Alliance de la fonction publique, Marc-André Gobeil, explique que les complications surviennent souvent lorsque les employés changent de statut.

Il y a beaucoup d’employés temporaires, puis souvent ça vient avec des périodes. Par exemple, au Centre de données fiscales à Jonquière, aux mois de janvier, février, ça commence, les impôts, et il y a beaucoup de nouveaux employés. Donc, beaucoup de problèmes quand on porte des nouveaux employés à l’effectif et quand il y a des fins de contrats également.

Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, a encore une fois réprimandé le gouvernement pour sa gestion du système de paye Phénix dans un rapport publié lundi.

Il a estimé que les erreurs s'élevaient à 615 millions de dollars en date du 31 mars 2018.

M. Ferguson a également soulevé qu'il n'y avait eu aucune amélioration depuis un an dans ce dossier.