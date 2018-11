Originaire de Trois-Rivières, Alex Noël habite désormais à Québec et consacre une thèse à la dépossession existentielle dans le roman moderne québécois. En 2014, il a enseigné la littérature québécoise en Inde et, depuis son retour, il travaille à l’occasion dans différents cégeps. Il n’a pas publié d’ouvrage, mais il a fait paraître des textes dans des revues (Liberté, Contre-Jour, Moebius, etc.) et il a remporté le Prix du jeune écrivain de langue française en 2016 pour une nouvelle publiée en France, ainsi que le Prix d’excellence de la SODEP pour un reportage littéraire sur les ex-couturières de la Fruit of the Loom, paru dans Liberté.

Les premières lignes des normales de saison

là-bas aurait été épilé tout l’éclat de la foudre



nous vivons dans une maison

de granite rose

elle s’égrène dans la vielle neige



on a roulé notre cœur

noir sur le parking

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ici, l’imaginaire de la banlieue – incarné par un "nous" en huis clos –, prend d’assaut une imagerie aux accents ducharmiens. Le ton est juste sur toute la ligne et l’action garde le lecteur en haleine. Le lexique reflète plutôt bien la thématique, où règne une forme de vide matériel et existentiel. »

Annie Lafleur, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.