Originaire de Trois-Rivières, Alex Noël habite désormais à Québec et consacre une thèse à la dépossession existentielle dans le roman moderne québécois. En 2014, il a enseigné la littérature québécoise en Inde et, depuis son retour, il travaille à l’occasion dans différents cégeps. Il n’a pas publié d’ouvrage, mais il a fait paraître des textes dans des revues (Liberté, Contre-Jour, Moebius, etc.) et il a remporté le Prix du jeune écrivain de langue française en 2016 pour une nouvelle publiée en France, ainsi que le Prix d’excellence de la SODEP pour un reportage littéraire sur les ex-couturières de la Fruit of the Loom, paru dans Liberté.

Les premières lignes de (suite fragile)

il y a certainement quelqu’un qui a crié

avant que tout s’écroule



mais nous n’avons pas entendu



j’ai retourné tous les meubles de la chambre

et je me demande encore

dans quel tiroir

se rangent

les insultes

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Heureuse voix très vive et claire que voici. L'action est campée dans un univers niché, narré avec un aplomb et une vulnérabilité qui demandent une authenticité dans l'écriture qui m'émeut. »

Vanessa Bell, membre du comité de sélection 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.