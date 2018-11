Auteur autodidacte, Luc Lavoie écrit pour le plaisir depuis 20 ans, privilégiant la prose, la poésie, la nouvelle fantastique, d’anticipation ou de rétro-fiction. Il aime voyager à travers l’espace des mots et traverser avec eux le temps. Il collabore au magazine littéraire Le chat qui louche et travaille présentement sur un recueil de textes de littérature steampunk. Cette année, pour la première fois, il a publié dans le magazine européen de poésie Lichen.

Les premières lignes de Là

Là Là où l’odyssée jamais ne sépare le regard des paysages Ni ne dissocie la beauté de la laideur sculptée dans l’ombre de la lumière Au cœur du noir et du blanc du sacerdoce Dans le confinement et le sacré

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Ces deux poèmes témoignent d’une voix singulière. Par leur souffle rythmique, les versets de Là rappellent l’amplitude épique et dramatique de la poésie de Claudel et de Saint-John Perse. Là évoque un lieu, ou peut-être un hors-lieu, un lieu-limite, à la fois seuil et au-delà, d’où surgissent naissances et métamorphoses, mondes et merveilles. C’est la forge primordiale de toutes les forces de la vie. La répétition du titre au début de chacun des 16 groupes de versets ponctue le poème et lui donne la force incantatoire d’une parole oraculaire. Vent d’ange est une petite géorgique moderne. Les vendanges se métamorphosent en élévation, en méditation, en fête spirituelle. Illustration d’un humanisme bucolique où l’homme vit en communion avec la terre. Par la sérénité qu’il exprime, ce poème rafraîchissant est une ode à l’écologie. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018