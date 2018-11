En juin 2015, Ève Landry lance le blogue Les Fausses Vérités. Elle met sur pied des soirées de lectures, les Histoires d'un soir, et après un passage comme chroniqueuse à CIBL, elle diversifie sa pratique littéraire. S'ouvrant aux autres genres, mais bien enraciné dans le récit, son travail teinté d'humour conserve la marque indélébile d'un quotidien amorphe. Fanatique de karaoké, elle possède une plume semblable à celle d'Éric Lapointe, parce qu'on ne peut pas sortir la veste de cuir de la fille.

Les premières lignes de Série de cinq pour cœurs pétés en plus que cinq

je te dis que je t'aime



tu me réponds

par une série de p'tits coups de pied dans le cœur

d'autres langues au travers ta bouche

tes mains qui rassurent les entre-jambes

mais jamais les jalousies

tu me réponds un néant

t'as le silence qui jase fort

je suis une bibliothèque

où les règles n'ont plus

de raisons d'être