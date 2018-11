Kristina G. Landry est une fille de l’est. Originaire de Natashquan, elle partage aujourd’hui sa vie entre la Côte-Nord et le quartier Hochelaga, à Montréal. Détentrice d’un baccalauréat en sciences de la communication à l’Université de Montréal, elle travaille à titre de pigiste en rédaction et en conception publicitaire. Elle achève un certificat en création littéraire à l’Université du Québec à Montréal et publie des textes dans diverses revues, telles que Moebius, Littoral et Main Blanche, en plus de participer à la Rue de la Poésie 2018. Sa suite Et arrivées au bout nous prendrons racine lui a valu le prix Nouvelle voix 2018 décerné par l’Institut canadien de Québec et le Centre québécois du P.E.N. international.

Les premières lignes de Alors tu nous construiras un bateau

du pain du lait des fruits

sur le comptoir

une canne de fèves ouverte

une cuillère plantée

là

sur le tapis

du soleil et du sable



c’est tout ce que tu trouveras

en arrivant

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Émouvante suite. La Côte-Nord happe l'imaginaire dès les premiers mots. On y entend la rumeur des villages et celui de l'estuaire. Magnifique économie de moyen pour dire l'immensité. Le style est maîtrisé, porté par un souffle clair qu'il me tarde de lire à nouveau. »

Vanessa Bell, membre du comité de sélection 2018

