Cette semaine, ASDR Canada de Val-d'Or, Canadian Malartic et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont reçu les Grands Prix santé et sécurité du travail pour l'Abitibi-Témiscamingue de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les lauréats ont été récompensés pour leurs réalisations dans la catégorie innovation qui vise à prévenir les accidents et sauver des vies.

Une quinzaine d'entreprises seulement ont participé au concours. Le responsable des communications et des relations publiques à la CNESST, Yvon Grégoire souhaite que le chiffre augmente.

La majorité des entreprises ont le souci de la santé et sécurité au travail et prônent tous les moyens pour éviter d'avoir des accidents de travail. Yvon Grégoire

Force et de constater que ce ne sont pas toutes les entreprises qui vont nous présenter des innovations. Malheureusement, je vous dirais, parce qu'on en a en moyenne depuis les dix dernières années, ce n'est pas toutes les entreprises qui pour toutes sortes de raisons ne nous présentent pas des innovations, parce que nos inspecteurs le voient quand ils visitent des entreprises, elles ont soit inventé des choses ou améliorer des choses , dit-il.

En 2017, la région a enregistré environ 1170 accidents de travail, dont 6 morts.