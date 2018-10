À la clinique de Kanata samedi, 900 doses du vaccin ont été écoulées. Les patients pouvaient choisir entre le vaccin régulier, le vaporisateur nasal pour les enfants, ou encore la haute dose pour les gens de 65 ans et plus.

La clinique a dû fermer ses portes une heure avant l'heure de fermeture prévue, due à un manque de doses. Certains citoyens sont repartis sans avoir été vaccinés.

Près de 1000 personnes se sont fait administrer le vaccin contre la grippe, à Kanata, samedi. Photo : Radio-Canada

La Ville d’Ottawa a prévu organiser un total de dix cliniques de vaccination afin de permettre aux gens de se prémunir de l’influenza.

Une saison potentiellement moins rude que l’an dernier

S’il est difficile de prédire la virulence du virus de la grippe d’année en année, il est possible de l'estimer. Les autorités se fient notamment aux saisons de la grippe vécues ailleurs sur le globe pour faire leurs prédictions. En Australie, ça a été une saison qui a été beaucoup moins sévère que l’an dernier [...] où il y a eu moins de cas, une des meilleures saisons dans les derniers six ans, explique Geneviève Cadieux, de Santé publique Ottawa.

Geneviève Cadieux, de Santé publique Ottawa Photo : Radio-Canada

Une efficacité relative

L’an dernier, 400 000 résidents d’Ottawa se sont fait immuniser contre la grippe. Il a toutefois été démontré que l’efficacité du vaccin n’était alors que de 42 %. La potentielle inefficacité du vaccin ne décourage cependant pas les Ottaviens de se le faire administrer.

On prend une chance quand même et si ça peut empêcher qu’on tombe malade, bien c’est tant mieux. C’est pour assurer la santé non seulement de ma famille, mais des autres, qui sont aussi un peu plus vulnérables , souligne la résidente d'Ottawa, Geneviève Gales.

[42 %] c’est mieux que rien, lance de son côté Shawn Mayne, je travaille avec des enfants, alors c’est pour protéger ma santé, mais aussi la leur.

Les résidents d'Ottawa peuvent aussi se faire vacciner dans un bureau de médecin, ou dans l’une de 200 pharmacies de la Ville qui participent à la campagne de vaccination.

La campagne d'immunisation contre l'influenza commence plutôt au début de novembre en Outaouais.

Avec les informations de Yasmine Mehdi