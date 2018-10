Le déraillement des wagons transportant du bois d'oeuvre est survenu vers 6 h 45 alors que le train de marchandises franchissait le passage à niveau de la route 11 à l'entrée est de la ville de Hearst. L'incident n'a pas fait de blessés.

En journée vendredi, du gravier a été répandu dans le fossé près des wagons pour permettre à de l'équipement lourd d'y avoir accès. Le chargement du wagon qui s’est renversé sur le côté a été retiré pour qu’il puisse être soulevé plus facilement par une grue, qui doit arriver sur place samedi soir.