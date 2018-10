Le président de l'organisme, Pierre Vallée, explique que l'exercice, qui revient de trois à quatre fois par année, a notamment pour but de faire découvrir la recherche à ceux qui se sont récemment joints à l’équipe de bénévoles.

On a beaucoup de recrues cette année, indique-t-il. On veut leur montrer ce que c'est d'être en forêt, d'avoir le stress de trouver quelqu'un.

La vingtaine de bénévoles présents ont eu l’occasion de s’exercer à l’utilisation de la boussole et du GPS.

Julie Pronovost est l’une des six recrues qui participent à l’exercice.

On ne sait pas si on va trouver ou pas, mais on sait qu’on peut faire une différence, dit-elle. Qu’on trouve ou qu’on ne trouve pas, c’est vraiment du réconfort pour les familles qu’on apporte. Elles savent qu’elles ne sont pas toutes seules là-dedans.

Des bénévoles s'occupent d'une jeune fille qui a joué le rôle d'une victime lors d'un exercice de recherche et sauvetage. Photo : Radio-Canada

L’exercice a pris fin après trois heures de recherche. Avant de se quitter, l’équipe a pris soin de discuter des forces et des faiblesses de son intervention afin de s’améliorer et d'être prête à agir dans de véritables situations de sauvetage.

Cette année, l'équipe de Pierre Vallée a été appelée en renfort dans trois cas de disparition en forêt.