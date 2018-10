Un texte de Mathieu Gohier, de l'émission Les coulisses du pouvoir

Après avoir déposé cette semaine un rapport où il prévoit des déficits fédéraux plus élevés que prévu, Yves Giroux a indiqué en entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir qu'il analysera attentivement la mise à jour du 21 novembre.

« Je veux voir un portrait exact de l'état des finances publiques et des prévisions réalistes quant aux perspectives économiques du pays », mentionne celui qui prévoit un ralentissement de la croissance de l'économie canadienne au cours des prochaines années.

Non seulement le contexte préélectoral est-il important, mais M. Giroux rappelle que l'exercice du ministre des Finances sera particulièrement attendu cette année.

« C'est un énoncé qui va avoir une bonne importance, étant donné les changements qui ont eu lieu dans le portrait économique au cours des dernières semaines, l'accord de libre-échange, les perturbations et la bourse qui est en train de baisser », indique-t-il.

Sans dire que le gouvernement fédéral manque généralement de transparence, le directeur parlementaire du budget n'a pas apprécié que le gouvernement fédéral annonce en douce qu'il effaçait la dette de 2,6 milliards de dollars de Chrysler.

À la veille de la mise à jour économique, il lance un avertissement.

J'ai confiance qu'on va voir un portait exact et si ce n'est pas le cas, je pourrai certainement vous en reparler. Yves Giroux, directeur parlementaire du budget

Le DPB est un agent du Parlement dont le mandat est de présenter aux députés et aux sénateurs des analyses indépendantes sur le budget, l'état des finances et l'économie du pays. Le DPB est nommé pour un mandat de sept ans, renouvelable une fois. Autres agents du Parlement : Bureau du vérificateur général

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Commissariat à l'information du Canada

Commissariat aux langues officielles

Un rôle à définir

Sans compter les intérims, Yves Giroux n'est que le troisième DPB, un rôle encore relativement nouveau à Ottawa. Si le premier titulaire du poste, Kevin Page, n'hésitait pas à critiquer ouvertement le gouvernement, son successeur Jean-Denis Fréchette s'est fait un peu plus discret.

Alors comment Yves Giroux, un haut fonctionnaire de carrière et économiste de formation, entrevoit-il son rôle?

« L'avenir va le dire, mais pour l'instant je suis probablement un peu entre les deux. M. Page avait le mandat très délicat d'établir la crédibilité du bureau, qui était une nouvelle créature dans le paysage politique et économique canadien, et je crois qu'il a très bien fait ça. M. Fréchette avait le mandat de consolider ce qui avait été fait par son prédécesseur et c'est aussi sous sa gouverne que le bureau est devenu un agent du parlement, alors qu'autrefois c'était un bureau qui avait moins d'indépendance », affirme-t-il.

Le nouveau DPB souligne toutefois que son mandat sera forcément marqué par les bouleversements de l'actualité et de l'économie.

« Je vais probablement être à la merci des événements. »