Un texte de Marc-Olivier Thibault

Au total, 17 longs métrages, 48 courts et moyens métrages, de partout dans le monde seront présentés lors de l'événement.

Le festival commence ce soir à Rouyn-Noranda avec la présentation en première mondiale de L'Amour, réalisé par Marc Bisaillon.

Le film met en vedette Fanny Malette, Paul Doucet et Pierre-Luc Lafontaine qui seront d'ailleurs présents.

Mais avant la grande première, le festival organise en après-midi une projection spéciale du film Chien de garde de la réalisatrice abitibienne, Sophie Dupuis.

Sophie Dupuis représentera le Canada aux Oscars avec son premier long-métrage, « Chien de garde ». Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

Rappelons que c'est le film qui va représenter le Canada dans la course à l'Oscar du meilleur long métrage en langue étrangère.

Après la projection, la cinéaste originaire de Val-d'Or prendra part à un atelier de questions-réponses.

Sophie Dupuis est enchantée de participer au festival cette année.

Tsé je me rends compte à quel point les gens sont fiers, à quel point les gens me soutiennent... et là, de revenir ici faire le questions-réponses et souvent les gens ont beaucoup de questions à poser pis moi ça me fait un plaisir fou d'y répondre, mais encore plus ici... vraiment. Je sens le soutien, je sens la fierté puis c'est génial. En plus j'ai étudié le cinéma ici à Rouyn , dit-elle.

Le festival se termine jeudi avec la présentation du film français En liberté de Pierre Salvadori.