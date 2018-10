On ne va pas être là toutes les années, mais on veut venir régulièrement , lance David Shaw, le vice-président de l’UFC, qui s’occupe de la gestion des événements internationaux.

Il est certain que la ligue présentera de nouveaux combats dans la région dans les prochaines années, juge-t-il.

Il y a un amphithéâtre tout neuf ici, on sait que Moncton est une ville très bonne pour les sports [...] ça sert tout l’est du Canada David Shaw, vice-président de l’UFC

Questionné sur le fait que les billets semblent se vendre moins rapidement que prévu, le vice-président ne s’en inquiète pas. Selon lui, le centre Avenir affichera tout de même salle comble. On est près de 10 000 personnes .

Venir à Moncton lui permet de rejoindre un nouveau public qui n’a pas toujours la chance de pouvoir se déplacer, juge-t-il.

Des événements de l’UFC ont déjà eu lieu au Québec et en Nouvelle-Écosse, toutefois, cela peut représenter une grande distance pour les amateurs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Toutefois, pour accueillir l'événement, la Ville de Moncton a du sortir son chéquier. Elle verse plus de 150 000 $ à l’UFC en subvention pour l’événement. C’est près de 60% de son coût total.

On ne voit pas cela comme une controverse , répond David Shaw C’est en fait très commun dans les sports, la musique et les expositions .

Selon lui, l’investissement en vaut la chandelle, car des chaînes de télévision internationales auront le regard rivé vers Moncton ce soir pour diffuser le combat.

Toutefois, le gala a dû subir un changement de dernière minute. Une des vedettes attendues, Zubaira Tukhugov, a été remplacée puisque le combattant a été impliqué dans une mêlée générale survenue à Las Vegas plus tôt en octobre.

L’avènement de l’UFC dans la région plaît particulièrement au directeur général du V Hotel and Suites. Francis Goguen.

Francis Goguen, directeur général du V Hotel and Suites, qui comporte une cinquantaine de chambres. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

Le soir du match, son hôtel affiche complet, indique-t-il. Ce qui augmente le prix des chambres et représente des revenus additionnels de quelques milliers de dollars. Ça apporte des retombées énormes.