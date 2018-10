La stèle placée dans le cimetière Brookside et sur laquelle sont inscrits son âge et la date de sa mort a été renversée délibérément et demeure couchée sur le sol depuis mai 2017.

« Il était le premier maire de la municipalité [en 1874], explique Gordon Goldsborough, chercheur principal à la Société historique du Manitoba. On pourrait penser que la Ville a envie de maintenir ce monument d’une manière respectable ».

Francis Evans Cornish, le premier maire de Winnipeg Photo : The London Room/London Public Library

La Municipalité affirme avoir connaissance de cet acte de vandalisme, mais qu’elle ne peut réparer la pierre tombale sans la permission des héritiers de M. Cornish. La Ville dit tout faire pour contacter une personne autorisée à donner son accord, mais n'a pas réussi à la trouver pour l'instant.

En mai 2017, une cinquantaine de tombes avaient également été saccagées dans le cimetière Brookside.