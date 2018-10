La 9e course d'Halloween en sentier Horizon de type cross-country est organisée par le Club cycliste Accro-Vélo.

L'objectif est de promouvoir les saines habitudes de vie et l'activité physique.

C'est également l'occasion pour plusieurs personnes de découvrir les sentiers multi-usages de la Forêt récréative de Val-d'Or.

Les objectifs de la course c'est de mettre en valeur notre belle forêt récréative et aussi favoriser les saines habitudes de vie et l'activité physique auprès de tous les membres de la famille et pour ça on garde les coûts les plus bas possible pour une course de ce style-là , explique le président du Club Accro-Vélo, Michel Lavoie.

Bon an mal an c'est 90 % des gens qui sont costumés, ça crée vraiment une ambiance très festive, c'est une grosse fête. Michel Lavoie

Les participants sont encouragés à se déguiser pour participer aux courses de 1, 5, 10 et 20 km.