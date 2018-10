Justin Bergeron et Samuel Naud ont inscrit chacun un but et une aide et les Huskies de Rouyn-Noranda.

Rafaël Harvey-Pinard, Mathieu Gagnon, Vincent Marleau et William Dufour ont aussi touché la cible pour les Huskies (12-3-0), alors qu'Alex Beaucage a récolté deux aides. Zachary Emond a effectué 27 arrêts.

Alexandre Couture a été l'unique buteur des Foreurs (3-10-2). Mathieu Marquis a fait face à un barrage de 66 lancers et en a stoppé 60.

Je suis content de notre début de match, je crois que notre préparation était à la bonne place, notre focus était là, j'ai aimé aussi comment on a attaqué tôt dans le match avec énormément de vitesse, on déplaçait bien la rondelle, du côté nord et puis on attaquait avec vitesse , a dit l'entraineur des Huskies Mario Pouliot.

Les Foreurs accueillent les Huskies de Rouyn-Noranda dimanche à 16h00 au Centre Air-Creebec.