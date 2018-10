Se désolant de constater que, depuis 15 ans, il est impossible de se procurer l’album, en format physique ou numérique, Luc De Larochellière a profité de son 30e anniversaire pour le remettre sur le marché.

« L’été passé, j’étais dans le gros show de la Saint-Jean sur les plaines [d’Abraham] et c’était beaucoup à cause de ces chansons-là et je trouvais ça un peu ridicule que les gens ne puissent pas avoir accès à l’entièreté de l’album », explique-t-il.

Il veut aussi corriger une grave erreur commise en 1988, alors que le premier pressage en vinyle d’Amère America avait été une catastrophe, des problèmes techniques rendant la qualité sonore exécrable, se souvient-il.

« J’avais mis ça chez nous et je m’étais mis à brailler », raconte le musicien.

Il va remonter sur scène avec les musiciens qui l’accompagnaient à l’époque pour un concert inscrit à la programmation du festival Coup de cœur francophone, au Lion d’Or de Montréal, le 1er novembre.

Luc de Larochellière ne fait pas que se remémorer ses succès passés puisqu'il travaille à la confection d’un deuxième album en duo avec sa conjointe, Andrea Lindsay.