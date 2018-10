Charles Sagalane le confesse bien volontiers, son idée est autant folle que simple. « Si les gens se perdent, j’avais l’idée de les mettre en contact avec des livres », explique-t-il.

Le dispositif est simple : une boîte, dans laquelle trônent des livres à la disposition des passants.

« C’était la campagne “Sauvons les livres”, il y a cinq ou six ans. Je réfléchissais et je me disais qu’il me semble que ce sont les livres qui nous sauvent », remarque Charles Sagalane.

Ce bibliothécaire en chef autoproclamé se décide alors à mettre des boîtes remplies de livres sur les îles du lac Saint-Jean, tout près de chez lui.

« L’idée de survie, au début, c’était un petit clin d’œil ironique. Je vais souvent porter les livres en raquette ou en canot », raconte-t-il.

Ce sauveteur littéraire découvre alors que l’idée de son projet va beaucoup plus loin.

« Je me suis rendu compte que la survie, ça touche plein de choses. Il y a des gens qui m’ont fait des témoignages assez fort sur ce que les livres avaient pu leur donner comme raison de vivre », constate Charles Sagalane.

La littérature à la rescousse de la francophonie

Cette « survie » touche également la francophonie à l'extérieur de la Belle Province, ainsi que les auteurs et les éditeurs qui se battent pour elle au Canada.

C’est pourquoi, lorsqu’il installe des bibliothèques loin de chez lui, il fait appel à des ressources locales.

« Bertrand Nayet, à Winnipeg, est mon bibliothécaire de survie. Je lui ai déjà laissé des livres. C’est lui qui va être en charge de la tenue de la bibliothèque », explique Charles Sagalane.

Il aime également voir comment les gens s’approprient le lieu et le projet dans chaque endroit. « Chaque site à une vie. Il y a eu des sites avec beaucoup de visiteurs et pleins de mots et des sites peu visités. J’ai même eu des sites au lac Saint-Jean qui ont été brûlés par deux fois », raconte-t-il.

Pour Charles Sagalane la beauté de son projet réside dans la façon dont nous entretenons une relation avec les livres.

« Je me suis rendu compte que je touchais à quelque chose d’assez sensible dans notre rapport au livre. Il nous nourrit, mais on doit le nourrir aussi. On doit le garder vivant », soutient-il.

Sur son site Internet, Charles Sagalane affirme que la bibliothèque de survie de La Fourche ne manquera pas de livres palpitants, grâce aux nombreux auteurs manitobains qui l’entourent.