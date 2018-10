Nadya a acheté Spirit chez un éleveur il y a maintenant un an. Depuis, elle apprend à le comprendre et tente de mieux le connaître.

Souvent, les gens ont peur des oiseaux de proie, mais ce n'est pas épeurant. Si on en rencontre un dans la nature, c'est d'expliquer que l'oiseau de proie a plus peur de nous parce qu'on est un plus grand prédateur, que nous on devrait avoir peur de lui. C'est vraiment d'exprimer un respect par rapport à ça.

Régulièrement, elle entraîne son animal domestiqué dans sa cour arrière.Toutefois, elle prend bien soin de l'attacher afin qu'il ne lui arrive rien de fâcheux avec les éléments potentiellement dangereux qui l'entourent.

De réussir à faire du vol libre avec l'oiseau, c'est exaltant. Nous, ce qu'on va faire en tant que fauconnier, c'est d'utiliser son instinct, l'instinct d'un oiseau de proie c'est de chasser pour se nourrir.

Pour le nourrir, Nadya lui donne des poussins, des cailles et même des têtes de lièvre pour aiguiser son bec.

En mettant autant d'efforts, elle espère transmettre sa passion aux jeunes. Par le biais de son entreprise, la Fauconnerie du royaume, Nadya réalise des spectacles et offre des conférences dans des écoles.

Nadya Potvin espère que la subvention de 5000 $ de Promotion Saguenay qu'elle vient de recevoir donnera des ailes à son entreprise.

