Dès le début de la matinée, les membres du NPD ont afflué à l’hôtel Westin pour se joindre au congrès.

Bien que les sondages ne sont actuellement pas favorables à leur parti, les partisans du NPD refusent de perdre espoir.

« Nous allons gagner », lance Dominic Ellis-Kelly, refusant de se laisser abattre.

Du haut de ses 18 ans, ce jeune militant néo-démocrate votera pour la première fois l’année prochaine. Il veut croire à la victoire de Rachel Notley, qui est la candidate qui représente le mieux ses valeurs.

« Je sais que Rachel se préoccupe des gens de ma génération [...] elle a fait beaucoup pour les femmes, les personnes LGBTQ, la classe des travailleurs et, aussi, pour l’environnement », dit-il. « Je suis en faveur de [ce type de politique] ».

Mobiliser les électeurs

Tout aussi motivée, Erin Loughlin, 19 ans, rappelle que le congrès est aussi l’occasion de mobiliser les troupes, en particulier les jeunes électeurs.

« Il y a 20 % des jeunes qui sont indécis. Si on réussit à les rallier à notre cause, je pense que les sondages seront meilleurs [pour nous] », croit-elle.

Les analystes politiques, eux, se montrent bien moins confiants. À six mois des élections, des députés néo-démocrates quittent déjà le navire. C’est un mauvais signe, selon le professeur de Science politique Frédéric Boily, de l'Université de l'Alberta.

« Je pense que c'est un signe, surtout du côté de Calgary, que les députés pensent que les chances de réélection sont très faibles », commente-t-il.

Élaborer la plateforme du parti

Les deux prochaines journées seront cruciales puisque les membres voteront les résolutions du parti en vue des prochaines élections.

Des débats sur le système de santé et l’éducation sont au programme. Des discussions sur la réforme électorale ou l'interdiction des contributions syndicales lors des élections municipales sont aussi des exemples des propositions qui seront présentées.

La grande priorité du gouvernement sera toutefois de trouver une stratégie pour défendre son bilan, selon Frédéric Boily.

Ce qui attend Rachel Notley, c’est d’abord un Parti conservateur uni qui, lui, est sur le pied de guerre pour la prochaine élection. Frédéric Boily, politologue

Mme Notley « pourrait toujours faire valoir que l’économie est en train de s’améliorer et que dans le futur on parviendra à rééquilibrer les budgets, mais il y a [la] question de Trans Mountain qui va continuer d’être sur le devant de la scène politique et qui vient affaiblir aussi tout son discours en matière environnementale », note-t-il.