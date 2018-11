Un texte de Rémi Authier

Au sud de la frontière canado-américaine, les petites communautés rurales du Dakota du Nord sont parcourues d'affiches électorales où on ne lit qu'un seul nom : Cramer. Le candidat républicain ne semble pas rencontrer beaucoup d'opposition hors des agglomérations plus importantes.

En dehors des principales villes du Dakota du Nord, les pancartes du candidat républicain Kevin Cramer sont plus nombreuses que celles de son adversaire démocrate. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Cet État agricole, le cinquième en taille et le moins densément peuplé des États-Unis, était entièrement représenté au Congrès par les démocrates au début du mandat de Bill Clinton. Le visage politique de l'État s'est transformé depuis.

C'est maintenant une véritable mer rouge, couleur des républicains. Lors de l'élection de 2016, c'est au Dakota du Nord que Donald Trump a obtenu le plus d'appuis, avec 63 % des votes.

Dans cet État peu peuplé, les armes à feu font partie de la vie d'une bonne partie de la population et même la sénatrice démocrate reçoit une cote de A de la NRA. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

En roulant sur ces routes de campagne, il serait facile de croire que l'État est maintenant composé presque entièrement d'électeurs d'allégeance républicaine. Mais la réalité du Dakota du Nord est plus nuancée.

Une tradition d'indépendance

Dans cet État, les électeurs disent le plus souvent être indépendants, tout en ayant une affinité avec l'un ou l'autre des grands partis. C'est le cas de John Hagen, un retraité qui est d'accord avec plusieurs politiques de Donald Trump et qui est fortement opposé à l'avortement. Pour lui, le parti est secondaire. C'est le candidat qui compte.

Je n'ai pas d'allégeance à un parti, je vote pour la personne. Je ne sais pas ce que ça fait de moi. Suis-je un indépendant? Je ne pense pas parce que je vote pour la personne. John Hagen, retraité

John Hagen croit que le président américain Donald Trump a bien fait de mener une guerre commerciale parce que les États-Unis avaient, selon lui, perdu leur souveraineté. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

C'est aussi un trait qu'on trouve chez les démocrates. Le parti local est en fait issu d'une fusion avec la Nonpartisan League, un mouvement agraire du début du 20e siècle aux positions progressistes et communautaires.

Comme l'explique la professeure de science politique à la North Dakota State University Kjersten Nelson, les électeurs des deux partis ont des attitudes assez semblables.

On accorde de l'importance à l'éthique de travail, l'effort dans le travail, l'individualisme. La grande différence, qui est la différence de base, est l'ampleur de l'intervention de l'État. Kjersten Nelson, professeure de science politique à la North Dakota State University

Au quatrième rang des États les moins peuplés au pays, le Dakota du Nord est reconnu pour ses grands espaces et l'importance de son industrie agricole. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Une sénatrice démocrate menacée

À l'approche des élections de mi-mandat, les démocrates se mobilisent pour tenter de sauver le siège de la sénatrice Heidi Heitkamp. Élue il y a six ans par moins de 1 % des voix, la démocrate modérée est menacée par l'ex-représentant républicain Kevin Cramer.

Au cours de son mandat, elle a occupé une place unique dans la politique américaine en étant l'une des rares élues modérées. La National Rifle Association, important lobby pour les armes à feu, lui accorde la cote "A", en même temps que l'organisme Planned Parenthood, qui procède à des avortements, lui attribue une note de 100 %.

La sénatrice Heidi Heitkamp tente de conserver son siège dans un État qui a voté fortement pour les républicains lors des dernières élections. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Heidi Heitkamp a enragé les conservateurs en soutenant Hilary Clinton, en appuyant le mariage pour les conjoints de même sexe et en s'opposant à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême.

Elle a par contre adopté une position conciliante à l'endroit de Donald Trump et soutenu certaines nominations du président. Elle est aussi en faveur de la construction de pipelines, dont la ligne Dakota Access à l'origine des manifestations autochtones sur la réserve de Standing Rock.

Il ne reste plus vraiment de traces des camps construits sur la réserve de Standing Rock pour s'opposer à la construction du pipeline Dakota Access. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

À quelques jours des élections, les sondages indiquent qu'elle a du retard sur son rival républicain. Sa campagne s'est par ailleurs embourbée dans une controverse.

Elle a voulu dénoncer par une lettre les propos tenus par son opposant à l’endroit des victimes d’agressions sexuelles. Cette lettre, qui a été cosignée par de nombreuses victimes, contenait aussi des noms de femmes qui n’avaient pas accepté d’y apparaître. Malgré les excuses de la sénatrice, l'erreur a laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs citoyens.

Heidi Heitkamp a toutefois l'appui de démocrates convaincus, comme la chercheuse en sciences sociales Ellie Shockley.

Je suis encore optimiste. [...] Bien des résidents du Dakota du Nord l'apprécient tout simplement. Il est facile de s'identifier à elle. Elle doit faire des choix difficiles. C'est une membre peu commune du Congrès parce qu'elle pratique la démocratie réellement représentative. Ellie Shockley, chercheuse en sciences sociales

Ellie Shockley dit que le Dakota du Nord a changé au cours des dernières années et est devenu plus polarisé, comme le reste du pays. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Ellie Shockley reconnaît qu'il n'est pas facile d'être démocrate au milieu de cette mer républicaine, mais ajoute que le fait de s'engager auprès du parti fait d'elle une meilleure personne.

Nous devons avoir le haut du pavé sur le plan éthique. Nous ne pouvons pas être corrompus, nous ne pouvons pas être malhonnêtes. Nous ne pouvons pas être bornés, centrés sur nous-mêmes ou avoir une vision à court terme, sinon nous n'accomplirons rien. Ellie Shockley, chercheuse en sciences sociales

Les démocrates font face à un autre problème à l'approche des élections de mi-mandat : la modification récente des règles pour s'identifier au bureau de scrutin entraîne des difficultés pour les autochtones, qui votent souvent pour le parti démocrate.

Le droit de vote des autochtones attaqué?

La carte des résultats électoraux de 2016 le démontre : alors que la quasi-totalité du Dakota du Nord est rouge, les zones à majorité démocrate sont toutes situées sur des réserves autochtones.

Lors des élections de 2016, les républicains étaient majoritaires dans la presque totalité des régions du Dakota du Nord, mais certaines enclaves démocrates existent dans les réserves autochtones. Photo : The New York Times

Les cinq tribus qu'on trouve au Dakota du Nord ont tendance à voter surtout en faveur des démocrates, selon Marlo Hunte-Beaubrun. Cette Autochtone a été candidate démocrate dans le passé. Bien que le manque d'appui de Heidi Heitkamp aux manifestations de Standing Rock l'ait déçue, elle continue d'appuyer la sénatrice parce que son opposant « n'est pas un ami des Autochtones américains ».

L'activiste démocrate Marlo Hunte-Beaubrun affirme que les Autochtones doivent s'opposer au candidat républicain qui a tenu des propos disgracieux à leur endroit. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Heidi Heitkamp doit en grande partie son élection – par moins de 3000 votes – aux habitants des réserves. Il lui sera par contre plus difficile d'obtenir ces votes cette fois-ci. La législature de l'État, dominée par les républicains, a changé les règles électorales, rendant plus difficile le vote autochtone.

Le Dakota du Nord comprend cinq tribus autochtones dont les membres ont historiquement voté plus souvent pour les démocrates. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Les électeurs doivent maintenant détenir une carte d'identité comportant une adresse résidentielle. Or, un grand nombre d'habitants des réserves n'ont pas de telles adresses et utilisent le plus souvent des boîtes postales.

Malgré la possibilité de voir des milliers de personnes se trouver dans l'incapacité de voter, la Cour Suprême a récemment jugé ces règles constitutionnelles. Elle a ainsi renversé les décisions de tribunaux inférieurs, selon qui ces règles étaient discriminatoires envers les Autochtones.

Le conseiller tribal Charles Walker dit que les membres de la réserve de Standing Rock ne sont pas fâchés contre la sénatrice démocrate même si elle n'a pas soutenu le mouvement contre le pipeline. Photo : Radio-Canada/Rémi Authier

Le conseiller tribal de la réserve Standing Rock, Charles Walker, dénonce la situation. Il ne croit pas que la raison invoquée par l'État pour justifier ce changement de règle – stopper la fraude électorale – soit réellement le but de cette mesure.

Ma question est : si c'est l'intention, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de ressources dirigées vers le comté de Sioux (où se trouve la réserve de Standing Rock, NDLR) et dans les autres comtés au Dakota du Nord où il manque d'adresses physiques? Charles Walker, conseiller tribal de la réserve Standing Rock

L'administration de la réserve a donc mis en branle des mesures pour donner à tous ses membres la possibilité de voter. Au moins un groupe de défense des droits des Autochtones prévoit envoyer des représentants devant chaque bureau de vote pour permettre à tous d'obtenir rapidement une adresse.

Toutefois, dans un État de moins de 1 million d'habitants, où se déroule une course d'une grande importance, chaque vote perdu diminue d'autant les chances des démocrates de reprendre le Sénat.