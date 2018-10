Un texte d'Omayra Issa

« De façon universelle, les femmes s’occupent du foyer et organisent souvent les rencontres. Pourtant, lorsqu’il est temps de prendre des décisions, cette part revient souvent à l’autre genre. Il faut que les deux genres aient un pouvoir décisionnel, car tout le monde a des idées à partager », affirme-t-elle.

Betsy Bury a œuvré pendant 60 ans dans le domaine de la justice sociale. Elle a été une défenseure de la représentation accrue des femmes sur la scène politique. En 2017, elle a reçu le Prix du gouverneur général.

Nous devons vraiment passer le flambeau. Betsy Bury, pionnière dans la lutte pour l'égalité des sexes

Celle qui a commencé sa carrière pendant la Seconde guère mondiale a participé notamment à la création de la première clinique de planification familiale de la Saskatchewan et à la fondation de la clinique communautaire de Saskatoon.

Célébrations communautaires

Le chef de l'opposition officielle en Saskatchewan, Ryan Meili, dit que Betsy Bury l'inspire dans son travail depuis une vingtaine d'années. Photo : Radio-Canada

Une cinquante de membres de la communauté se sont rassemblés vendredi à la YWCA de Saskatoon pour célébrer les 96 ans de Betsy Bury.

« Betsy est la membre la plus âgée de la YWCA. C’est une légende et une inspiration pour nous tous. C’est un exemple pour toutes les femmes vivant au Canada », déclare la directrice de la YWCA, Shannon Friesen.

« Je connais Betsy depuis 20 ans. Elle est très inspirante. Elle a été une militante dans la communauté dans différents domaines, dont le droit des femmes et le système de santé publique. Elle a fait beaucoup de travail avec les cliniques communautaires, où j’ai travaillé », ajoute le chef de l’opposition officielle néo-démocrate Ryan Meili, qui était sur place.

La YWCA favorise le bien-être, la sécurité et le plein potentiel des femmes et des filles. Mme Bury participe à des activités sportives de la YWCA chaque semaine, et promet de continuer à oeuvrer pour la justice sociale.