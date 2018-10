Le chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, a fait valoir qu'Airbus pouvait offrir à l'avion une plus grande envergure et a reconnu que la C Series avait conduit sa société à une « aventure difficile ».

Le président des avions commerciaux d'Airbus, Guillaume Faury, a affirmé que l'avionneur européen avait pour objectif de réduire les coûts d'approvisionnement afin de rétablir la rentabilité du programme.

La société européenne détient une participation majoritaire de 50,01 % dans la C Series depuis le 1er juillet, laissant une part de 31 % à Bombardier, dont le nom est disparu de l'appareil.

MM. Faury et Bellemare ont tous deux évoqué les tarifs américains en vigueur sur les produits canadiens en acier et en aluminium.

« L'aviation est un secteur qui dépend du libre accès au marché, alors nous sommes très hostiles à tout ce qui réduit ou met en danger la capacité », a affirmé M. Faury devant les journalistes à l'issue d'une cérémonie aux installations de Bombardier à Mirabel.

M. Bellemare a assuré que les tarifs n'étaient pas une « préoccupation » majeure, d'autant plus que l'industrie est mondiale et « dynamique », ce qui permet un éventail d'options au chapitre de l'approvisionnement.

L'A220 pour remplacer des jets régionaux

Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a indiqué que les A220 remplaceraient de plus petits jets régionaux et permettrait d'offrir de nouveaux vols en Amérique du Nord.

La flotte d'A220 de la société d'Atlanta devrait comprendre quatre appareils cette année et environ deux dizaines en 2019.

Airbus a annoncé qu'il commencerait à produire des A220 pour le marché américain dans une nouvelle usine située à Mobile, Alabama, à compter de 2019, et précisé que les livraisons auraient lieu un an plus tard.

L'avion de 100 à 150 places est déjà utilisé par trois autres lignes aériennes.