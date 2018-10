Un texte de Marie-Christine Bouillon

Les critiques ont fusé de toutes parts à la suite de l’émission Tout le monde en parle, diffusée le dimanche 21 octobre. Lors d’un échange avec l’ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, l’animatrice et journaliste québécoise Denise Bombardier a affirmé que « toutes les communautés francophones ont à peu près disparu » au Canada.

Si certains sont d’avis que l’équipe de production n’aurait pas dû mettre en ondes l’extrait qui continue de faire l’objet de critiques, d’autres estiment que cette controverse a déclenché une discussion nécessaire sur « l’ignorance » de plusieurs Québécois de l’existence de communautés francophones partout au pays.

C’est le cas de la Fransaskoise Marie-France Kenny qui a interpellé l’animateur et coproducteur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage. Dans une lettre ouverte, elle écrit qu’en plus d’être « mal servies par notre diffuseur public », « la francophonie canadienne est très mal connue et mal comprise des Québécois et Québécoises ».

« Le gouvernement du Québec le sait [...] qu’on existe, mais la société civile québécoise ne le sait pas. Et moi-même Québécoise, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu’il y avait cette francophonie-là. J’ai travaillé, j’ai été présidente de plusieurs organismes, dont la FCFA, et là je l’ai vu cette communauté, d’un océan à l’autre, parce qu’il y en a partout des communautés francophones tissées serrées », a-t-elle précisé lors d’une entrevue.

Selon elle, Radio-Canada doit jouer son rôle de diffuseur public afin que les différentes cultures francophones au pays soient mises en valeur.

« Je pense que donner de la place sur les plateaux du diffuseur public, dans les émissions nationales, pour moi, ça ferait toute une différence. Et qu’on en parle de nos communautés. Oui, on en a des défis, mais savez-vous quoi ? Un de nos défis, c’est qu’on ne nous connaît pas au Québec, on pense qu’on est mort », a-t-elle fait valoir.

Ça fait 50 ans qu’on nous annonce notre mort, pourtant, on est encore là, on est encore fort, plus fort que jamais. Marie-France Kenny, Fransaskoise et ancienne présidente de la FCFA (2009-2015)

Mme Kenny s’est également adressée au « Fou du roi » de l’émission Tout le monde en parle, l’humoriste et animateur Dany Turcotte, sur Facebook. Elle a déploré le fait que ce dernier n’a pas réagi lors de l’échange entre Mme Bombardier et M. Chrétien, malgré qu’il se soit rendu dans plusieurs communautés francophones du Canada dans le cadre de l’émission La petite séduction.

« Pas toujours évident de réagir dans le feu de l’action ! Lorsque tu es face à Denise Bombardier et Jean Chrétien qui argumentent, il ne reste pas beaucoup de place pour les autres ! », a répondu M. Turcotte.

Le Fou du roi s'explique

Il a ajouté bien connaître les francophones hors Québec. Selon lui, « plusieurs communautés vont très bien » alors que pour d’autres, « c’est vraiment plus difficile ».

« Dire que tout va pour le mieux pour la francophonie canadienne serait exagéré, mais il y a de l’espoir !! Mes salutations sincères et je tenterai de vous mettre en valeur au début de la prochaine émission ! », a-t-il conclu.

Quant à l’animateur et coproducteur de l’émission, Guy A Lepage, il a répondu par courriel à Marie-France Kenny.

« Vous avez parfaitement raison Marie-France. Plusieurs Franco-canadiens ont réagi vivement aux propos de [Denise Bombardier] », a-t-il écrit, ajoutant à la blague que le message avait été compris « " loud and clear " comme on dit à Montréal ».

La Fransaskoise Marie-France Kenny a été présidente de la FCFA de 2009 à 2015, en plus d’avoir occupé plusieurs autres postes au sein d’organismes fransaskois, dont celui de présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise (2004-2006). Elle est présentement présidente de la Coopérative des publications fransaskoises.

