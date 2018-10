Cette augmentation représente une hausse de 0,23 $ par mois pour un ménage moyen, ce qui, au bout de l’année, signifie que la facture d’électricité des Ontariens grimpera de 2,76 $.

La Commission de l’énergie de l’Ontario doit d’abord donner son approbation à la hausse tarifaire pour qu’Hydro One puisse aller de l’avant.

À lire aussi : Doug Ford promet une réduction de 12 % des tarifs d'électricité

Hydro One explique que c’est un système de transmission d’électricité vieillissant qui rend nécessaires ces investissements. Par exemple, le quart des 715 transformateurs sont arrivés à la fin de leur vie utile, et plus de 40 % le seront dans les cinq prochaines années. Aussi, 8000 pylônes ont plus de 80 ans, indique Hydro One sur son site Internet.

Nous savons que chaque dollar que nous dépensons représente un coût pour nos clients et pour les Ontariens, ce qui explique pourquoi nous mettons l’accent sur les investissements les plus critiques , peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise. Hydro One affirme qu'elle compte garder les coûts au plus bas niveau possible .

Du courant sécuritaire et fiable est essentiel pour une économie florissante , a affirmé le président-directeur général intérimaire d’Hydro One, Paul Dobson, ajoutant qu’investir dans un système d’électricité à haut voltage contribuera à construire un Ontario fort et prospère .

La filiale de transmission d’électricité d’Hydro One sert de lien entre les génératrices de courant et les clients, tant localement que pour les clients industriels. L’entreprise fournit environ 98 % de la transmission d’électricité à haut voltage en province.