Un texte de Julien Sahuquillo

Pour les nouveaux commissaires à la DSFM de la région urbaine, la soirée électorale fut un mélange de joie et d’anxiété.

« On recevait des courriels de la Division scolaire école par école. À mesure [que le dépouillement avançait], on recevait plus d’informations », raconte Jonas Desrosiers, qui a été élu commissaire pour la première fois.

L’attente a été longue. « J’étais nerveux et j’attendais les dernières écoles : le Collège Louis-Riel et l’École Précieux-Sang. Les deux avaient beaucoup d’électeurs », explique-t-il.

Michel Simard a, pour sa part, appris qu’il était élu pour un second mandat. « J’étais heureux d'apprendre que j’étais réélu parce que ça valide, d’une certaine manière, le travail qui a été fait jusque là », souligne-t-il.

Pour Sylvie Schmitt, en revanche, sa toute nouvelle élection n’a pas été synonyme de fanfare. « J’ai lu le courriel vers 22 h [ou] 22 h 30, puis j’ai été me coucher », confie-t-elle.

Devenir un commissaire scolaire

Après l’euphorie de la victoire vient le temps du travail. Sylvie Schmitt attend cette étape. « J’ai une idée du travail requis. J’ai lu la page sur le site [web] de la DSFM. Je suis maintenant impatiente de recevoir la description du poste. J’attends les directives. »

Selon les anciens, devenir commissaire à DSFM ne se fait pas en un jour. « Il y a une courbe d’apprentissage, mais notre mode de gouvernance fait qu’on apprend assez vite », témoigne Jean-Michel Beaudry.

Michel Simard est conscient du travail nécessaire pour les nouveaux arrivants à la commission scolaire. « Il y a des choses à apprendre, c’est une machine. Il y a une bureaucratie et une certaine façon de faire en éducation. Je pense qu’il y a une petite période d’ajustement nécessaire », confirme-t-il.

« Je dirais qu’après un an on se sent beaucoup plus confortable. C’est malgré tout un apprentissage constant », souligne Jean-Michel Beaudry.

Au sujet du vote Le trésorier de la DSFM, Serge Bisson, indique qu’il n’est pas possible de calculer le taux de participation à l’élection scolaire de la DSFM, parce que le nombre exact de personnes aptes à voter en vertu du droit à la gestion scolaire n’est pas disponible. La DSFM, dit-il, connaît cependant le nombre d’électeurs qui ont voté dans le cadre de l’élection de 2018. Dans la région urbaine, 1002 personnes ont voté, ce qui représente une augmentation du nombre d’électeurs de 40 %, en comparaison avec la participation à l’élection de 2014.

Un travail d'équipe

Michel Simard insiste sur le caractère collaboratif de la commission scolaire. « Ce que j’ai aimé, c’est que mes collègues lors de mon premier mandat étaient très ouverts à nous informer et nous aider pendant cette période de transition là. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas continuer », explique-t-il.

Jonas Desrosiers se dit rassuré en voyant l’équilibre entre les anciens et les nouveaux commissaires. « Je pense que ça va être intéressant parce que les nouveaux, on va amener de nouvelles façons de voir les choses. Ceux qui sont là depuis plus longtemps vont être capables de faire le suivi des dossiers et partager leur expérience », explique-t-il.

Dans tous les cas, les nouveaux ne sont pas laissés à l’abandon. « Il y a une formation prévue pour les nouveaux commissaires », confirme Michel Simard.

« Tous les commissaires et [les membres de] l’équipe administrative vont participer. Ensuite, il y a beaucoup d’appui qui se fait graduellement au fil du processus », ajoute-t-il.

Lors de la première réunion, les commissaires devront élire leur président et le vice-président.

« Le secrétaire-trésorier reçoit des propositions pour les différents postes. Ensuite, il y a un vote. S’il y a plus d’une personne par poste, il y a un vote, sinon c’est par acclamation », explique Jean-Michel Beaudry.