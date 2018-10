Un texte de Laurence Royer avec les informations d’Isabelle Damphousse

Depuis jeudi après-midi, la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent présente des conférences sur les traumatismes craniocérébraux à l’hôtel Rimouski.

La coordonnatrice du programme sports-études à l'Académie les Estacades à Trois-Rivières, Luce Mongrain, fait partie des conférenciers. Elle a participé au groupe de travail sur les commotions cérébrales qui a fait des recommandations au gouvernement pour la gestion des commotions cérébrales.

Vendredi, elle a présenté le cas de son école, qui a mis en place un protocole de gestion des commotions cérébrales en 2007.

Quand la blessure se produit, c'est de dénoncer. Avant, on ne voulait pas le faire, maintenant il y a un haut taux de dénonciation. On a un coordonnateur dans l'école pour prendre en charge les élèves. Luce Mongrain, coordonnatrice du programme sports-études à l'Académie les Estacades à Trois-Rivières

La coordonnatrice du programme sports-études à l'Académie les Estacades à Trois-Rivières, Luce Mongrain Photo : Radio-Canada

Simon Poulin, de l'organisme Le Bouclier Prévention ajoute que les efforts de prévention ne doivent pas uniquement être faits auprès des jeunes sportifs. Tous les jeunes doivent être sensibilisés à l'importance de traiter les commotions cérébrales.

C'est sûr que le facteur de risque est diminué, mais ils sont quand même assujettis à la blessure et ils ont besoin de savoir quoi faire. Simon Poulin, directeur général de l'organisme Le Bouclier Prévention

Le directeur général de l'organisme Le Bouclier Prévention, Simon Poulin, informe les participants sur les risques des commotions cérébrales. Photo : Radio-Canada

De jeunes ambassadeurs sont aussi présents à l’événement, comme Laurent Bourdages qui est à sa première année de secondaire et qui a subi deux commotions cérébrales. Il affirme qu’il est maintenant plus prudent et qu’il ignore les moqueries de ses amis lorsqu’il porte son casque à vélo.

Le gouvernement du Québec a publié en juillet 2017 un protocole de gestion des commotions cérébrales.