Un texte de Rose Nantel

Benoit Goubot a occupé le poste de directeur du festival de septembre 2014 à septembre 2018. Il laisse maintenant sa place à Marie Franchin, qui a officiellement pris la relève le 23 octobre dernier. De son côté, Benoit Goubot quitte la province pour relever de nouveaux défis dans l’Est.

Forte de sa bonne connaissance du projet Cinergie, de la Fédération des francophones de Saskatoon et de la communauté, Marie Franchin explique que c’est également son expertise en gestion culturelle qu’il l’aidera à poursuivre le travail de celui qui était à la barre des quatre derniers festivals. Benoit Goubot dit être ravi de ce changement de direction « tout en douceur » avec quelqu’un de compétent.

Quant à elle, Marie Franchin estime qu’elle comprend son nouveau rôle et l’ampleur de la tâche, tout en se disant ravie de travailler sur Cinergie avec le comité de bénévoles et tous les partenaires du festival.

Le cinéma en français en Saskatchewan

Le festival Cinergie fait la promotion des films francophones dans la ville de Saskatoon. L’année dernière, l’événement artistique s’était déroulé durant cinq journées de projection de courts et de longs métrages provenant d’un peu partout au Canada et d’ailleurs dans le monde. En plus des oeuvres cinématographiques, le Festival international du film francophone de Saskatoon en avait aussi profité pour faire des projections jeunesse et créer divers événements avec des invités du milieu cinématographique.

Du cinéma de tous genres sera encore au rendez-vous cette année, mais pas seulement à Saskatoon. Tout comme l’année dernière, les activités de Cinergie seront organisées entre autres dans la Ville des ponts, mais les organisateurs tenteront de rejoindre plusieurs autres communautés.

« Au long de ces 5 dernières années, le festival a élargi son influence et reconnaissance », mentionne Benoit Goubot. Plusieurs villes telles que North Battleford, Bellevue, Ponteix, Swift Current, Moose Jaw et Gravelbourg se sont impliquées en 2018. C’est d’ailleurs dans ces quatre dernières villes qu’ont eu lieu les Rencontres rurales du cinéma francophone.

Ces rassemblements ont lieu afin que d’autres communautés puissent avoir accès à la programmation du festival et les ateliers y étant liés. Toutefois, ce n’est pas Cinergie qui gère ces rencontres, ce sont plutôt les collectivités elles-mêmes qui font les demandes nécessaires afin d’organiser ces événements, avec l’appui du festival. Selon Benoît Goubot, « le festival tentera cette année encore de renouveler le projet. [...] Nous avons reçu des demandes de Prince Albert, de Bellevue... », précise-t-il.

Renouvellement et nouveautés

Le festival Cinergie fera partie de la tournée canadienne de Québec Cinéma qui fête ses quinze ans. Une première pour le festival de cinéma francophone de la Saskatchewan.

De plus, Cinergie tentera de faire quelques projections scolaires et grand public à Regina, en amont des dates officielles de l’événement, chose que l’organisation tente de faire depuis plusieurs années déjà et qui semble être possible pour 2019.

Cinergie continuera sa collaboration avec le Wapikoni mobile, un projet québécois, afin de donner une voix aux jeunes autochtones qui veulent être présents sur la scène cinématographique canadienne.

Enfin, le prochain festival Cinergie se déroulera du 30 avril au 5 mai 2019. D’ici là, l'événement En Plein Dans l'Oeil, qui jumèle cinéma et musique en direct en hommage à Georges Méliès, sera présenté le 8 novembre au cinéma Roxy de Saskatoon.