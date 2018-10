Un texte de Johann Nertomb

L'animal a été filmé par la caméra sous-marine de David Hopkins, alors qu'il observait le comportement de crabes des eaux de Vancouver.

J’ai eu du mal à croire ce que je voyais explique-t-il, après avoir visionné les premières images, puisque c'est la première fois qu'il aperçoit un requin dans ce secteur.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Un requin observé à False Creek. Vidéo modifiée de David Hopkins

Pour voir la vidéo en intégralité : cliquer ici

Un squalus suckleyi

Le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les élasmobranches et le requin du Groenland, Jeffrey Gallant, affirme que le requin que l’on aperçoit sur la vidéo est un aiguillat commun, aussi appelé squalus suckleyi, un requin que l’on retrouve très souvent dans les eaux du Pacifique Nord.

Jeffrey Gallant, expert en requins, lors d’une plongée en Colombie-Britannique. Photo : Jeffrey Gallant

Selon lui, ce requin est très à l’aise dans cet environnement urbain. Sa petite taille, d'un mètre pour les adultes, lui permet de se faufiler dans des espaces étroits.

De plus, il est de nature très opportuniste et pourrait avoir été attiré par de la nourriture ou des liquides déversés par des restaurants des alentours.

Il n’est pas surprenant de voir ce type de requins dans False Creek. Jeffrey Gallant, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les élasmobranches et le requin du Groenland.

D'après Pêches et Océans Canada, il existe 14 espèces de requins différents dans les eaux de la Colombie-Britannique. Parmi eux, on trouve le requin-taupe bleu et le grand requin blanc.