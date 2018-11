Jean-Philippe Gagnon a écrit deux recueils de poèmes parus aux éditions de l’Hexagone : Frères d’encre et de sang (2007) et Au fond de l’air (2010). Il est aussi l’auteur d’une thèse en littérature sur les rapports sensibles qui relient l’écriture poétique à l’expérience charnelle du paysage, dans l’attention à ce qui s’éprouve comme corps de la nature et physique de la parole.

Les premières lignes de Combe

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« Poème de l’initiation et de la découverte, de la promenade et de l’aventure amoureuse. Les sonorités éclatantes et rocailleuses, la forme fragmentée du poème sont un commentaire sur ces paysages parsemés d’anfractuosités et de craques, de pics et de roc. Ces paysages à la fois escarpés et lumineux, imprégnés d’une atmosphère toute rimbaldienne. On sent à l’œuvre la brutale poussée des forces géologiques qui ont forgé ces paysages. Malgré son austérité, la combe est un lieu de complicité entre un je et un tu, amoureux l’un de l’autre. Et cette montée vers la source est toute symbolique, car c’est à son terme et dans le voisinage des eaux vives que les deux se donnent l’un à l’autre, comme si l’amour ne pouvait naître qu’après dépassement de soi, ascèse et ascension. On y sent l’âpreté de certains poèmes-paysages de Jacques Dupin. Sur le plan visuel, des blancs poétiques rythment le poème et accentuent son caractère fragmenté. Ils y introduisent des syncopes qui rappellent l’écriture de Paul-Marie Lapointe. Les césures typographiques injustifiées de l’avant-dernière section donnent l’impression que le scripteur veut forcer cette partie à entrer dans un moule, le sien. »

Joubert Satyre, membre du comité de sélection 2018