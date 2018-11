Née en 1993 et originaire de Trois-Rivières, Gabrielle est diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec. En plus de pratiquer son métier de comédienne, elle étudie actuellement en création littéraire à l’Université Laval. Elle est également cofondatrice de la compagnie L’Apex Théâtre.

Les premières lignes du poème Les souches servent à tomber

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

« J’ai aimé, dans ce texte, la manipulation habile des extrêmes. Que l'auteure réussisse à faire se côtoyer des éléments qui ne devraient pas avoir de liens entre eux et que ce soit touchant. La façon qu'a l’auteure de nous émouvoir et de nous rendre mal à l’aise à la fois. On comprend facilement le lien à l’enfance (qui est utilisé depuis des lustres), mais c’est la volonté parentale d’embellir le monde qui frappe. Ce que j’ai aimé le plus dans ce texte : la beauté donnée à une réalité parfois brutale. »

Sébastien Bérubé, membre du comité de sélection 2018